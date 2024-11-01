مصرع وإصابة 41 شخصا إثر انقلاب حافلة كانت تقل طلابا جامعيين بوسط سريلانكا

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لقى شخصين حتفهما وأصيب 39 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقل طلابا جامعيين كانوا يقومون برحلة ميدانية بوسط سريلانكا.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة عن مصادر بالشرطة قولها: "إن الحادث وقع بعدما فقد سائق الحافلة السيطرة على عجلة القيادة في منحنى بمنطقة جبلية تشتهر بزراعة الشاي، تبعد مسافة 330 كيلومترا شمال العاصمة (كولومبو)".

وأضافت المصادر، أن ستة من المصابين حالتهم خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى الرئيسي في بلدة "بادولا" لتلقي العلاج اللازم، بينما لفظ اثنان من الطلاب أنفاسهما الأخيرة في موقع الحادث.