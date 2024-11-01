لافروف: تركيا يمكن أن تسهم بشكل مهم فى تطوير مجموعة بريكس

أحمد علوى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تركيا قادرة على تقديم مساهمة قيمة في تطوير مجموعة دول بريكس، وأن معايير عضويتها ستحدد بالتوافق، مع احترام الخيارات السيادية لجميع دول بريكس وتركيا نفسها.



وأضاف في مقابلة مع وسائل إعلام تركية: "نرحب باهتمام تركيا في تعزيز العلاقات مع بريكس. يعكس ذلك جاذبية المجموعة التي تستند إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة، والانفتاح، والبراجماتية، وعدم التوجه ضد أطراف ثالثة"، بحسب وكالة تاس الروسية.



وتابع: "خلال القمة في قازان، تم اتخاذ قرار لتعزيز التركيبة الحالية لبريكس من خلال تضمين الدول الشريكة في المجموعة.. أنا واثق من أن تركيا يمكن أن تقدم مساهمة قيمة في تطوير بريكس المستمر.. سيجري تحديد معايير مشاركة تركيا في المجموعة بالتوافق، مع احترام الخيارات السيادية لجميع دول بريكس وتركيا نفسها".



وأشار لافروف إلى أن روسيا تدعم "توسيع علاقات بريكس مع دول الأغلبية العالمية، خصوصاً تلك الملتزمة بالحفاظ على النهج متعدد الأطراف، واتباع سياسة خارجية سيادية، والامتناع عن المشاركة في العقوبات أحادية الجانب".



وعقدت القمة السادسة عشرة لبريكس، التي أصبحت حدثا رئيسياً في رئاسة روسيا للمجموعة، في قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. وفي اليوم الثاني من الحدث، اعتمد المشاركون إعلان قازان، الذي يركز على تطوير المجموعة والقضايا العالمية وضرورة حل الأزمات الإقليمية، بما في ذلك في أوكرانيا والشرق الأوسط.