اليوم السابع
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ضبط هيروين وحشيش وأقراص مخدرة في حملات أمنية بمحافظتين

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 11:11 ص
ضبط هيروين وحشيش وأقراص مخدرة في حملات أمنية بمحافظتين حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة)، بحوزة (5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").


وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم  (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (طبنجة – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

 

 







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