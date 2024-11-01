ضبط هيروين وحشيش وأقراص مخدرة في حملات أمنية بمحافظتين

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة)، بحوزة (5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").



وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (طبنجة – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").