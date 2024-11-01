اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى فى سوهاج

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 12:44 م
ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى فى سوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف

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قام الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج وبرفقته ريمون فايز طبيب التفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الدكتورة سحر عجاج مدير ادارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج بشن حملة على محلات بيع وتداول لحوم قد صدرت من بعض الاهالي شكوى منهم بانهم يقومون بببع لحوم  غير صالحة ، وتم ضبط 250 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة حيال المضبوطات ، وذلك بناء علي تعليمات المحافظ و وزير الزراعة وبالاشتراك مع ادارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج

وأكد الدكتور احمد حمدي على ان الدور الاهم للطب البيطري هو حماية صحة المواطنين ولن نتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بغذاء المواطن السوهاجي.
 







سوهاج

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الطب البيطري

اللحوم

حملة




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