اليوم السابع
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2024 06:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حسام أمين يحصل علي ماجستير عن دراسة حالة السكك الحديدية

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:43 م
حسام أمين يحصل علي ماجستير عن دراسة حالة السكك الحديدية لجنة مناقشة رسالة الماجستير
كتب محمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل المحاسب حسام أمين رئيس قسم مبيعات اسوان بهيئة السكة الحديد على درجة الماجستير بامتياز جامعة أسوان.

وكان عنوان الرسالة دور قطاع النقل في تطوير الاقتصاد المصري ( دراسة حالة السكك الحديدية ).

مناقشة رسالة الماجستير
مناقشة رسالة الماجستير

 

وهذا وتكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور محمد يونس عبدالحليم أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر الشريف ودكتورة كريمة محمد السيد مدرس الاقتصاد بمعهد الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان .

وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سالي محمد فريد أستاذ  الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الاستاذ الدكتور المساعد سماح سيد أحمد المرسي بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.

المحاسب حسام أمين رئيس قسم مبيعات اسوان
المحاسب حسام أمين رئيس قسم مبيعات اسوان
مناقشة رسالة الماجستير
مناقشة رسالة الماجستير

 







السكك الحديد

جامعة حلوان

حسام امين

درجة الماجستير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة