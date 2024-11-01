حسام أمين يحصل علي ماجستير عن دراسة حالة السكك الحديدية

حصل المحاسب حسام أمين رئيس قسم مبيعات اسوان بهيئة السكة الحديد على درجة الماجستير بامتياز جامعة أسوان.
وكان عنوان الرسالة دور قطاع النقل في تطوير الاقتصاد المصري ( دراسة حالة السكك الحديدية ).
مناقشة رسالة الماجستير
وهذا وتكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور محمد يونس عبدالحليم أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر الشريف ودكتورة كريمة محمد السيد مدرس الاقتصاد بمعهد الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان .
وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الاستاذ الدكتور المساعد سماح سيد أحمد المرسي بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.
المحاسب حسام أمين رئيس قسم مبيعات اسوان
مناقشة رسالة الماجستير
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