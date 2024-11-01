اليوم السابع
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حبس عاطل وزوجته بتهمة سرقة المواطنين أمام ماكينات الصراف الألى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 09:19 م
حبس عاطل وزوجته بتهمة سرقة المواطنين أمام ماكينات الصراف الألى حبس، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الأميرية، حبس عاطل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة رواد البنوك أثناء سحب مبالغ مالية من ماكينات الصراف الألى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية تخصص نشاطهما الإجرامى، فى سرقة كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "النشل" عقب مراقبة ضحاياهم ومعرفة الرقم السرى وقيامهما عقب ذلك بإستخدامها فى إجراء عمليات شراء، وبحوزتهما (دراجة نارية "تُستخدم فى مزاولة نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما الإجرامى.







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