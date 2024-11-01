اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:15 م
حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة.. اعرف التفاصيل حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الاسلاك".

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأرشد عن المسروقات .

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







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