اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 06:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيش الاحتلال: مقتل 5 جنود احتياط وإصابة 19 فى معارك جنوب لبنان الأسبوع الماضى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 02:36 م
جيش الاحتلال: مقتل 5 جنود احتياط وإصابة 19 فى معارك جنوب لبنان الأسبوع الماضى جنود الاحتلال
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود احتياط وإصابة 19 آخرين في المعارك الأسبوع الماضي بجنوب لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.

فى الوقت الذى نشرت فيه هيئة البث الإسرائيلية مسودة الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه خلال أيام ، قالت القناة 12 الإسرائيلية ، الخميس، إن هناك استعدادات تجريها إسرائيل لتوسعة عملياتها البرية فى لبنان لأن مسار المفاوضات قد يستغرق وقتا طويلا.







لبنان

غزة

الحرب على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

القاهرة الإخبارية

شهداء غزة

إسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة