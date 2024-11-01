جيش الاحتلال: مقتل 5 جنود احتياط وإصابة 19 فى معارك جنوب لبنان الأسبوع الماضى

كتب محمد شعلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود احتياط وإصابة 19 آخرين في المعارك الأسبوع الماضي بجنوب لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.

فى الوقت الذى نشرت فيه هيئة البث الإسرائيلية مسودة الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه خلال أيام ، قالت القناة 12 الإسرائيلية ، الخميس، إن هناك استعدادات تجريها إسرائيل لتوسعة عملياتها البرية فى لبنان لأن مسار المفاوضات قد يستغرق وقتا طويلا.