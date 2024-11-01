اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انخفاض أسعار الوقود بالتجزئة فى أمريكا قبل أيام من انطلاق السباق الرئاسى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:00 م
انخفاض أسعار الوقود بالتجزئة فى أمريكا قبل أيام من انطلاق السباق الرئاسى وقود
أ ش أ

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انخفضت أسعار الوقود بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك قبل أيام من انطلاق السباق الرئاسي المشتعل في البلاد في 5 نوفمبر الجارى.


وتعد أسعار الوقود واحدة من أبرز نقاط البيانات التي يستخدمها المستهلكون لقياس التضخم في الولايات المتحدة خاصة في الولايات المتأرجحة الرئيسية خلال الانتخابات المقبلة .


وأوضحت بيانات أمريكية أنه في ولايات ميتشجان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا انخفضت أسعار الوقود بالتجزئة بنسبة 20% على الأقل منذ انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وذلك وفقًا لمتوسطات بيانات أربعة أسابيع .


وذكرت البيانات انه على الصعيد الوطني بشكل عام انخفضت الأسعار بنسبة 17%، بينما انخفضت في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا بنسبة 11% و16% على التوالي.


ونوهت البيانات إلى أنه في ولاية نيفادا، يدفع السائقون ما يقرب من 3.80 دولارًا للجالون مقارنة بأكثر من 5 دولارات قبل انتخابات التجديد النصفي بينما في أريزونا انخفضت الأسعار بأكثر من دولار للجالون الواحد منذ الانتخابات النصفية .


واعتبرت البيانات أنه يمكن أن تكون تكلفة البنزين، في بعض الأحيان، بمثابة مسألة حاسمة لبعض الناخبين.


وأظهر استطلاع أجرته بلومبرج نيوز مورنينج كونسلت في مايو أن ثلاثة من كل 10 ناخبين في سبع ولايات متأرجحة حرجة يعتبرون أسعار البنزين هي العامل الاقتصادي الأكثر أهمية.


وعلى الرغم من اعتدال وتيرة التضخم فإن العديد من المستهلكين ما زالوا يشعرون بضغوط ارتفاع الأسعار.


يشار إلى أنه عادة ما تنخفض أسعار الوقود بالتجزئة في أشهر الخريف مع تراجع الطلب عن ذروة القيادة في الصيف وفي نهاية سبتمبر الماضي انخفضت أسعار الوقود إلى أدنى مستوى موسمي منذ ثلاث سنوات.







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