اليوم السابع
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اللواء إبراهيم عثمان يحكي تفاصيل معركة رأس العش وكواليس أسر ضباط إسرائيليين

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:03 م
اللواء إبراهيم عثمان يحكي تفاصيل معركة رأس العش وكواليس أسر ضباط إسرائيليين اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان
كتب محمد شرقاوى

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أكد الخبير الاستراتيجي  اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، أن حرب الاستنزاف، مهدت الطريق لحرب أكتوبر، حيث حقق الجيش المصري فيها نصرا عظيما كبد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة، وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وأشار عثمان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن معركة رأس العش حدثت بعد أسابيع من النكسة ودمرت فيها القوات المصرية الدبابات الإسرائيلية التي حاولت أن تحتل مدينة بورفؤاد.

مشدداً على أن وقوف الشعب المصري بجوار جيشه بعد النكسة أعاد الثقة للفرد المقاتل المصري.

وأوضح عثمان خلال اللقاء أن  نسبة الجرائم والاحتكار قلت تماما بعد النكسة، متطرقا إلى دور الشهيد إبراهيم الرفاعي قائد مجموعة 39 قتال والذي نجحت جميع عملياته وإغاراته  من سنة 69 وحتى حرب أكتوبر واستطاعوا أسر ضباط وجنود إسرائيليين وحصلوا على وثائق إسرائيلية أفادت كثيرا في حرب أكتوبر 73.

يشار إلى أن الحلقة تناولت أيضا الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط في ضوء التحديات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها حاليا المنطقة لا سيما في غزة ولبنان.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تلفزيون الحياة في الثامنة مساء يوم الجمعة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.







إبراهيم الرفاعي

أسر ضباط إسرائيليين

اللواء إبراهيم عثمان

معركة رأس العش




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