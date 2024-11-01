السنغال تخطط لتعبئة ما يقرب من 584 مليون دولار لخفض وفيات الأمهات والأطفال

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تخطط السنغال لتعبئة أكثر من 354 مليار فرنك أفريقي (حوالي 583.9 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل الحد من وفيات الأمهات والأطفال التي تعاني منها البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "لو سولاي" السنغالية.



ويأتي هذا المبلغ ضمن الخطة الاستراتيجية 2024-2028 من أجل صحة الأمهات والمواليد والأطفال والمراهقين وفئة الشباب، التي أطلقتها وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، الثلاثاء بدكار.



وأضافت الصحيفة السنغالية أن الخطة الاستراتيجية من شأنها معالجة المسائل المتعلقة بصحة الأم والطفل، مؤكدة أن وزير الصحة والعمل الاجتماعي السنغالي إبراهيما سي يعول فيما يتعلق بتمويل الخطة على مشاركة الشركاء الفنيين والماليين وكذلك القطاع الخاص.



ونظرًا لانخفاض معدل وفيات الأمهات من 236 إلى 153 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة بين عامي 2017 و2023، أشار الوزير السنغالي إلى أن حكومة بلاده تريد القضاء على وفيات الأمهات أثناء الولادة، بحلول عام 2028.