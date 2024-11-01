الجيش الروسى يحرر 3 بلدات جديدة فى دونباس بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضى

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تمكنت من تحرير 3 بلدات جديدة في منطقة دونباس، تشمل"ونوفوكرينكا وشاختيرسكوي وليونيدوفكا" في جمهورية دونيتسك الشعبية.



ونقلت وكالة "سبوتنك" عن وزارة الدفاع: على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكامز" و26 صاروخًا من طراز "هيمارس"، وتسع قنابل موجهة من طراز "هامر"، وصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله لضرب أهداف أرضية، بالإضافة إلى تدمير 815 طائرة دون طيار" ، كما تم أسر 54 جنديًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي.



وقالت الدفاع الروسية: في الفترة من 26 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 44 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل المؤسسات العسكرية للمجمع الصناعي الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية وخطوط السكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لنقل الأسلحة والمعدات الغربية".



وأوضح البيان أن القوات الروسية استهدف مركز تحكم بالطائرات المسيرة تابع لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، وورش الإنتاج ومناطق التخزين للمركبات الجوية من دون طيار الهجومية ومستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود، بالإضافة إلى نقاط النشر المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".



وأشار البيان إلى أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" صدت 35 هجمة مضادة للقوات الأوكرانية وكبدها خلال أسبوع وكبدتها خسائر أكثر من 3620 عسكريًا وست ناقلات جند مدرعة أمريكية، وعددا من المدافع الميدانية و12 محطة حربية إلكترونية ومضادة للبطاريات. بالإضافة إلى تدمير 16 مستودع ذخيرة ميدانيا.



وأوضحت الوزارة أن وحدات مجموعة "الجنوب" تصدت لـ 10 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وكبدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع خسائر بأكثر من 5390 عسكريا، ودبابتين، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة أخرى وعدد من المدافع الميدانية، وست محطات حرب إلكترونية، وتم تدمير 14 مستودعًا للذخيرة الميدانية.



وقالت وزارة الدفاع - إن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاع العدو وصدت 72 هجومًا للقوات الأوكرانية وألحقت خسائر للعدو بلغت نحو 3840 عسكريًا خلال أسبوع، والعديد من المعدات العسكرية.