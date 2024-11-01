اليوم السابع
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الجهاز يرفض اختيار ترامب ويحدد هاريس تلقائيا.. فيديو يزعم تزويرا بالانتخابات

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:53 م
الجهاز يرفض اختيار ترامب ويحدد هاريس تلقائيا.. فيديو يزعم تزويرا بالانتخابات ترامب وهاريس
محمد جمال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لأحد الناخبين الأمريكيين يزعم فيه أنه أثناء قيامة بعملية الاقتراع فى الانتخابات الأمريكية، حيث أثناء اختيار الناخب المرشح دونالد ترامب وجد أن الجهاز يرفض الاختيار، وينتقل إلى اختيار كاملا هاريس بصورة تلقائية.

ولم تفد السلطات الأمريكية بأى بيان بخصوص هذا الفيديو، مما سبب حالة من الاستغراب والدهشة ويثير الشكوك بخصوص حدوث تزوير فى الانتخابات الأمريكية.

يذكرأن ، أثار مقطع فيديو أخر، يُزعم أنه التقط فى ولاية جورجيا، الشكوك بشأن نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكن مسؤولين سارعوا إلى تكذيبه واتهام "جهات روسية" بالوقوف ورائه.

ويظهر فى الفيديو المقصود شخص يدعى أنه مهاجر من هايتي، ويتحدث عن أنه ينوى التصويت عدة مرات فى مقاطعتين فى الولاية لصالح المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال مسؤولو الاستخبارات الأمريكية، الجمعة، إن "جهات روسية مؤثرة" تقف خلف مقطع الفيديو الذى يدعى تزوير الانتخابات فى جورجيا.

وأضافوا أن مقطع الفيديو "مزيف"، وأنه من عمل "جهات روسية ذات نفوذ".

وقال وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنس برغر مساء الخميس، إن مقطع الفيديو "مزيف بشكل واضح" ، وإنه من المحتمل أن يكون من عمل القراصنة الروس "الذين يحاولون زرع الفتنة والفوضى عشية الانتخابات".

وردد مسؤولو الاستخبارات هذه النتيجة، الجمعة، قائلين إن المقطع أنتجته "جهات روسية ذات نفوذ"، وأنه جزء من "جهود موسكو الأوسع نطاقا لإثارة تشكيك لا أساس له من الصحة حول نزاهة الانتخابات الأمريكية، وتأجيج الانقسامات بين الأمريكيين".







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