اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمحلين تجاريين في البدرشين

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 03:30 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمحلين تجاريين في البدرشين حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمحلين تجاريين في البدرشين، وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اندلاع النيران.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالكي المحلين، لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بمحلين تجاريين في البدرشين.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


 







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