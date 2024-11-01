اليوم السابع
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ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على بلدة أمهز اللبنانية لـ12 شهيدا

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 02:53 م
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على بلدة أمهز اللبنانية لـ12 شهيدا قصف - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام لبنانية، إن عدد شهداء قصف العدوّ الإسرائيليّ على بلدة أمهز، ارتفع إلى 12 شهيدا في حصيلة أولية.

وبحسب المعلومات، استهدفت طائرات العدوّ مبنى من طابقين يقطنه العديد من الأشخاص.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قالت في الحصيلة الأولى إن القصف أسفر عن استشهاد 8 أشخاص.

من جانبه أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح، في غارات لـ"العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية".

من ناحية أخرى، قال شهود من وكالة "رويترز" إن إسرائيل نفذت ضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.







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