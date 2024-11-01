إصابة سيدة و3 أطفال فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية بمنطقة البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين، مما أسفر عن إصابة سيدة و3 أطفال، وتم انتشالهم واستخراج السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي تستقلها سيدة و3 أطفال سقطت في المياه، مما أسفر عن إصابتهم.



تم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى، واستخراج السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



