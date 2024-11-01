إصابات في انهيار سقف محطة قطار بمدينة "نوفى ساد" الصربية

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انهار جزء من سقف خارجي في محطة قطار في مدينة نوفي ساد الصربية اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص، حسبما قالت خدمات الطوارئ في المنطقة.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء خارج محطة القطار، كما شوهدت حفارتان تحفران وسط كومة الأنقاض.

وقال زوران كرولي المتحدث باسم خدمات الطوارئ في نوفي ساد لوسائل الإعلام دون أن يعطي رقما محددا: "هناك أشخاص مصابون".

ولم يتسن التأكد على الفور من وقوع وفيات نتيجة انهيار السقف. كما وصل إلى المحطة ميلان ديوريتش رئيس بلدية نوفي ساد ووزير البناء الصربي جوران فيسيتش.

ومن الجدير بالذكر أن محطة سكة حديد نوفي ساد أعيد افتتاحها في يوليو/تموز بعد ثلاث سنوات من أعمال التجديد. وكانت أعمال البناء لا تزال جارية في بعض مناطق المحطة.