أوكرانيا تعلن تدمير31 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة

أحمد علوى

قالت السلطات العسكرية الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية تمكنت من تدمير31 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل.

وفي وقت سابق، قال مسئول روسي، إن القوات الروسية أحبطت محاولة ثانية عبر الحدود من جانب أوكرانيا للتوغل داخل جنوب غربي روسيا، بعد أشهر من شن كييف هجوما جريئا على روسيا التي لا تزال تبذل جهودا لوقفه.

وأكد حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، أن "مجموعة مسلحة" اخترقت الحدود بين أوكرانيا ومنطقة بريانسك الروسية، لكن تم دحرها.

ولم يوضح بوجوماز، ما إذا كان جنود أوكرانيون هم من نفذوا الهجوم المزعوم، لكنه قال إن الوضع "مستقر وتحت السيطرة" من جانب الجيش الروسي.

ولم يصدر أي إقرار بوقوع هذا الهجوم أو رد فعل فوري من جانب المسئولين الأوكرانيين.

وتقع منطقة بريانسك بجوار إقليم كورسك، حيث شنت أوكرانيا هجوما مفاجئا في السادس من أغسطس، ما أثار قلق الكرملين وشكل أكبر هجوم على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت مجموعتان غامضتان هما: فيلق المتطوعين الروس وفيلق روسيا الحرة، قد أعلنتا مسئوليتهما عن توغلات سابقة في منطقتي بيلجورود وبريانسك في روسيا.