أزمة "مشردين" في لندن.. جارديان تحذر: الأعداد في ازدياد والقادم أسوأ

كتبت : نهال أبو السعود

سجلت لندن رقما قياسيا جديدا هذا الصيف في أعداد المشردين، بزيادة 18% عن الصيف السابق، حيث توقع رئيس البلدية أن المشكلة من المرجح أن تتفاقم هذا الشتاء، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، ففي يوليو وأغسطس وسبتمبر ، تم إحصاء 4780 شخصا من المشردين الذين ينامون في الشوارع، وهو أكبر عدد منذ بدء التعداد ربع السنوي قبل عقد من الزمان.

قالت إيما حداد، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سانت مونجو، التي تساعد المشردين في لندن وترى المزيد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية: "كان هذا رقما يجب أن يثير غضبنا جميعا".

ارتفع عدد المشردين الجدد بنسبة 12% في العام إلى أكثر من 2300 شخص، ويُعتبر الآن 681 شخصا يعيشون باستمرار في الشوارع بزيادة 42% عن نفس الفترة في عام 2023، ووصفت جمعيات المشردين هذه الأرقام بأنها "مخزية" وحثت حكومة حزب العمال على "التحرك لإنهاء النوم في الشوارع".

يأتي هذا الرقم القياسي في الأسبوع الذي عقد فيه صادق خان، عمدة لندن، اجتماعًا طارئًا مع مسؤولي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والجمعيات الخيرية، والمجلس. وقال خان إنه سيطلق خطة عمل العام المقبل بهدف إنهاء النوم في العراء بحلول عام 2030، وتحدث الأمير ويليام على قناة ITV عن محاولته لإنهاء المشكلة في غضون خمس سنوات من خلال مبادرته Homewards.

أعلنت المستشارة راشيل ريفز يوم الأربعاء عن 233 مليون جنيه إسترليني من الإنفاق الإضافي لقاعات المدينة لمنع التشرد، وزيادة قدرها 500 مليون جنيه إسترليني لبرنامج المساكن الميسورة التكلفة.

وقال متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية: "لقد ورثت هذه الحكومة مستويات مدمرة من النوم في العراء، ونحن نتخذ إجراءات للعودة إلى المسار الصحيح لإنهاء التشرد إلى الأبد".