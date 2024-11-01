أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجدا فى محافظات الجمهورية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 27 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى شقيقه رئيس أوغندا
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم 31 أكتوبر، مع الرئيس الأوغندي السيد يوري موسيفيني في مدينة عنتيبى، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على أهمية الارتقاء بأواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
وزير الخارجية: الأمن المائى قضية وجودية بالنسبة لمصر
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع "هنرى اوكيلو أورييم" وزير العلاقات الدولية بجمهورية أوغندا، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
كامل الوزير يوجه المصانع الجديدة الكبرى يإنشاء محطات طاقة متجددة
شدد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة التأكيد على الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر على ضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وكذا استدامة الطاقة للمصانع.
السكة الحديد تبدأ اليوم تقديم خدمات جديدة بمحطة قطارات صعيد مصر
تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة، وقوف كافة القطارات المكيفة (التالجو – VIP - الأسبانى المطور - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقًا لجداولها المقررة.
وزارة التعليم: درجات امتحان الشهر تضاف لأعمال السنة ومجموع الترم
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن درجات امتحان الشهر تضاف إلى أعمال السنة ودرجات الطالب فى مجموع نهاية الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الهدف من الامتحانات قياس مستوى الطلاب ونواتج التعلم المرتبطة بالمنهج، كما أن الدرجات تضاف إلى المجموع الكلى للطالب، مشيرة إلى أن الطالب يؤدى 3 اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد بواقع اختبارين شهر بالإَضافة إلى اختبار نهاية الترم الأول والثانى.
وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأعلى برج على ساحل البحر المتوسط
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الملحمة الهندسية لتنفيذ الهيكل الخرسانى لأطول برج على ساحل البحر المتوسط، وهو البرج الأيقوني ويتوسط أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذى بدأ تنفيذه فى شهر فبراير 2022، وتم الانتهاء من هيكله الخرسانى أمس الخميس.
دار الإفتاء تستطلع مساء اليوم هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا اليوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر من عام 2024، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة، ووفقًا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 48 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هـ الموافق 1/11/2024م (يوم الرؤية).
إعلام إسرائيلى: 88 قتيلا من العسكريين والمدنيين خلال شهر أكتوبر الماضى
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 88 قتيلا من العسكريين والمدنيين خلال شهر أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
تعمير بيوت الرحمن.. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 27 مسجدًا فى المحافظات
افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 1 نوفمبر، 27 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا، ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 345 مسجدًا، منها 268 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و77 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12426 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 737 مليون جنيه.
الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية وانخفاض بالحرارة
تتعرض البلاد اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة