وفاة طيار تركى أثناء قيادته رحلة جوية من أمريكا إلى تركيا

أ ش أ

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم الأربعاء وفاة أحد طياريها أثناء توليه قيادة رحلة جوية متجهة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة "إسطنبول" في تركيا.



وقال متحدث باسم الشركة إن الطيار الثاني ومساعده توليا قيادة الطائرة وقررا الهبوط بها اضطراريا بعدما عانى الطيار من أزمة صحية ولم يتجاوب مع الإسعافات الأولية، إلا أنه توفى قبل إتمام الهبوط الاضطراري.



وأوضح المتحدث أن الطائرة من طراز "إيرباص 350" هبطت في ولاية "نيويورك" الأمريكية وتم وضع خطط لنقل الركاب من هناك إلى تركيا، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وأوضحت الشركة أن الطيار إيلتشين بهليفان (59 عاما) عمل مع الخطوط الجوية التركية منذ عام 2007، وخضع لفحوصات طبية اعتيادية في أوائل مارس الماضي ولم تظهر أي مشكلة صحية قد تؤثر على وظيفته.