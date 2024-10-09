اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعي

وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة.. ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 05:10 م
وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة.. ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية جانب من اللقاء
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في لفتة إنسانية، استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطالب علي حمادة محمود الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ذات النطاقين بصفط اللبن بمحافظة الجيزة الذي تم تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم ببيع بعض المنتجات داخل احدى محطات المترو بعد انتهاء اليوم الدراسي، وذلك لدعمه تقديرًا له لمحاولته مساعدة أسرته.

وقد دار حوار أبوى بين الوزير والطالب، حيث أشاد باجتهاده في المدرسة ومحاولته مساعدة أسرته وشقيقه الأصغر الذي يتلقى علاجا بمستشفى "سرطان الأطفال 57357".

وقد وجه الوزير بإعفاء الطالب من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعى، فضلًا عن توجيه مديرية التعليم بالجيزة بمتابعته دراسيًا داخل المدرسة وتقديم كافة أوجه الدعم الدراسية اللازمة له نظرًا لاجتهاده فى الدراسة، كما وجه أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

 







وزارة التربية والتعليم

وزير التعليم يستقبل الطالب على حمادة

اخبار مصر

علي حمادة

محمد عبد اللطيف

وزير التعليم

طالب المترو

الطالب علي حمادة

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة