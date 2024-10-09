وزارة التعليم تعلن قواعد ونسب توزيع أرباح مشروعات المدرسة المنتجة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد توزيع وصرف أرباح جميع أنواع مشروعات المدرسة المنتجة من كافة المصادر المدرة للدخل على كافة المستويات الإدارية المدرسة - الإدارة - المديرية – الوزارة".

أولا: على مستوى المدرسة وتوزع على أنها نسبة 100% كما يلى:

ـ نسبة 20% تورد إلى الحساب الموحد مدرسة المنتجة بواقع 10% نسبة الإدارة و5% نسبة المديرية و5% نسبة إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية بديوان عام الوزارة على الحساب رقم ٩٤٥٠٨٧٤٩٢٦.

- نسبة 15% لجنة المدرسة المنتجة بالمدرسة، وتوزع بمعرفة مدير المدرسة، بالإضافة عضو فنى أو أكثر باللجنة وسكرتير المدرسة، كمسئول مالي.

- نسبة 40% لجنة تنفيذ المشروع "كافة أنواع مشروعات المدرسة المنتجة التي تستخدم كافة المصادر المدرة للدخل بالمدرسة".

- نسبة 15% الطلاب المشاركين في مشروعات المدرسة المنتجة حال عدم مشاركتهم تحجب وتظل بالحساب للمدرسة المنتجة.

- نسبة 10% صيانة وتطوير المصادر المدرة للدخل التي تم استخدامها في المشروع.

ثانيا : توزيع نسبة 10% على مستوى الإدارة التعليمية على أنها نسبة 100% كما يلي:

ـ نسبة 6% مدير عام الإدارة و6% لوكيل الإدارة و40% قسم المدرسة المنتجة بالإدارة ويتم توزيعها بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، ونسبة 15% للمراجعة الداخلية والحوكمة 4% نسبة الشئون المالية والإدارية 4% للحسابات بالإدارة نسبة 10% للجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية التي تسهم في تنمية موارد الحساب وتنفيذ المشروعات ونسبة (3%) قسم المتابعة بالإدارة التعليمية ونسبة (1%) الشئون القانونية بالإدارة ونسبة 1 أمن الإدارة، و%10 يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعًا.

ثالثا : توزيع نسبة 5% على مستوى المديرية، على أنها نسبة 100٪، كما يلي:

- نسبة (6%) مدير المديرية و6% لوكيل المديرية و5% للتعليم العام بالمديرية و5% للشئون التنفيذية بالمديرية 4% الشئون المالية والإدارية بالمديرية و4% للحسابات بالمديرية، ونسبة 40% المدرسة المنتجة بالمديرية، يتم توزيعها بمعرفة مدير المدرسة المنتجة ونسبة (10%) المراجعة الداخلية والحوكمة، ونسبة و3% قسم المتابعة بالمديرية و1% للشئون القانونية بالمديرية، و1% أمن المديرية، ونسبة (10%) الجهات المعاونة التوجيهات الفنية للجهات المعاونة، والأفراد، والإدارات الحساب وتنفيذ المشروعات، وتوزع بمعرفة مسئول المدرسة المنتجة، حسب المشاركة الفعلية التي تسهم في تنمية موارد ، و نسبة 5% يحتفظ بها في الحساب الموحد للمدرسة المنتجة للتصرف فيه، وفق أوجه الصرف بالبند رابعا.

رابعا: أوجه صرف نسبة 10% على مستوى الإدارة، ونسبة 5% على مستوى المديرية من رصيد الحساب الموحد للمدرسة المنتجة على ما يلي: مقابل جهود إضافية في فحص وتحكيم المشروعات والأنشطة، والمسابقات، والفعاليات المتعلقة بالمدرسة المنتجة، وتصرف بمعرفة مدير المدرسة المنتجة بالمديرية، أو مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة ومقابل تنظيم، وتنفيذ ورش العمل من (محاضرين - إداريين - مادة علمية - عروض تقديمية). وتصرف بمعرفة مدير المدرسة المنتجة بالمديرية، أو مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة وتمويل تنفيذ مشروعات المدرسة المنتجة بأنواعها سالفة الذكر وترد واحتياجات إدارة المدرسة المنتجة من أدوات مكتبية مطبوعات، وهدايا عينية، وشهادات تقدير ودروع، وغير ذلك وتكاليف إقامة معارض) - ندوات - مؤتمرات - كافة مستلزمات إقامة المعارض - الفعاليات الهدايا العينية - شهادات التقدير - الدروع - أخرى على مستوى المدرسة - الإدارة -المديرية ومقابل إقامة وإعاشة، وأدوات مكتبية للمستهدفين في ورش العمل والمشاركين في معارض وفعاليات وأنشطة المدرسة المنتجة والجوائز المادية والعينية للفائزين في المسابقات التي تنظمها المدرسة المنتجة، والجوائز المادية والعينية للمتميزين في مشروعات، وأنشطة المدرسة المنتجة، وتنمية موارد حسابها وشراء وصيانة الأصول الرأسمالية اللازمة لإقامة، وتجهيز المعارض الدائمة التابعة للمدرسة المنتجة الخدمة العاملين بالمدرسة، والإدارة، والمديرية، وأسرهم، والبيئة المحيطة.



وحددت الوزارة قواعد صرف الأرباح للمدارس المنتجة:



- تصرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة سنويا علي دفعتين في حدود القواعد والنسب المحددة للصرف، والموضحة في حدود الاعتمادات المدرجة من وزارة المالية.

- تختص الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة حركة توريد النسبة المقررة للمدرسة، والإدارة، والمديرية والوزارة من خلال الجهات التابعة لها بالمديريات، والإدارات التعليمية، والمسئولة عن متابعة عملية التحصيل والتوريد المستمر وتقديم الدعم المالي والإداري؛ للتأكد من توزيع وصرف حصة جميع المستحقين وسلامة عملية التحصيل والتوريد، واعتماد دراسات الجدوى.

- تصرف النسب المقررة لمن يشارك إدارة المدرسة المنتجة مشاركة فعلية من كافة الإدارات المعاونة وغيرها، ويختص بتقديرها مدير مسئول المدرسة المنتجة حسب فعاليته في تنمية موارد الحساب وفي حال حجب نسبة، أو توافر أي أرباح نظل قيمتها في الحساب الموحد للمدرسة الـ المنتجة مع قيام مسئول المدرسة المنتجة بذكر أسباب الحجب أو عدم الأحقية في مذكرة الصرف التي يقدمها.

- ضوابط المشروع الخدمي استخدام الملاعب بكافة أنواعها وحمامات السباحة"، وممارسة الأنشطة البدنية والكشفية، وتنمية مهارات الطلاب البدنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يتم تفصيلها في الخطة السنوية، وخطة النشاط الصيفي الصادرة من إدارة المدرسة المنتجة بالخدمات المركزية في ديوان عام الوزارة.

