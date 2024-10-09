اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 03:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 03:36 م
ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع شركة ( China Railway material Group ) وهى احدى الشركات الصينية ، وأكدت السكة الحديد، أن الشركة وردت عدد 10000 طن مترى ( قضبان حديدية ) وتم وصولها إلى ميناء الاسكندرية وجارى توريد باقى قيمة التعاقد وقدره 25000 طن مترى بأطوال 18 متر ( 54 دولى ) E1 ومقاوم للتآكل ومطابق للمواصفات الأوروبية وبتكلفة قدرها 22 مليون دولار تقريباً على أن يتم معاينة القضبان الموردة فى مصانع الشركة بالصين بمعرفة مفتشين تابعين للهيئة لضمان جودتها ، كما توجد فترة ضمان خمس سنوات تلتزم فيها الشركة بتوريد قضبان بدلا من القضبان التى تظهر بها عيوب صناعة بدون تحمل الهيئة أى تكاليف مادية خلال فترة الضمان . 

ويأتى ذلك فى اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وكذلك تطوير البنية التحتية للسكك ( اشارات – سكة ) ، وفى إطار التعاون مع مختلف الدول للحصول على أفضل المميزات بالتعاقدات التى يتم توريدها للهيئة من الناحية الفنية والمادية .

وأكدت الهيئة على استمرار خطة التطوير الشاملة بكافة المجالات والقطاعات وذلك للعمل على راحة وأمان وسلامة جمهور الركاب تنفيذاً لتوجيهات الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

 







السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

قضبان السكة الحديد

تصنيع القضبان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة