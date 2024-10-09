ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع شركة ( China Railway material Group ) وهى احدى الشركات الصينية ، وأكدت السكة الحديد، أن الشركة وردت عدد 10000 طن مترى ( قضبان حديدية ) وتم وصولها إلى ميناء الاسكندرية وجارى توريد باقى قيمة التعاقد وقدره 25000 طن مترى بأطوال 18 متر ( 54 دولى ) E1 ومقاوم للتآكل ومطابق للمواصفات الأوروبية وبتكلفة قدرها 22 مليون دولار تقريباً على أن يتم معاينة القضبان الموردة فى مصانع الشركة بالصين بمعرفة مفتشين تابعين للهيئة لضمان جودتها ، كما توجد فترة ضمان خمس سنوات تلتزم فيها الشركة بتوريد قضبان بدلا من القضبان التى تظهر بها عيوب صناعة بدون تحمل الهيئة أى تكاليف مادية خلال فترة الضمان .

ويأتى ذلك فى اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وكذلك تطوير البنية التحتية للسكك ( اشارات – سكة ) ، وفى إطار التعاون مع مختلف الدول للحصول على أفضل المميزات بالتعاقدات التى يتم توريدها للهيئة من الناحية الفنية والمادية .

وأكدت الهيئة على استمرار خطة التطوير الشاملة بكافة المجالات والقطاعات وذلك للعمل على راحة وأمان وسلامة جمهور الركاب تنفيذاً لتوجيهات الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .