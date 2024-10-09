منذ مطلع العام.. مطار بن جوريون بتل أبيب يتراجع 43% فى أعداد المسافرين

وكالات

شهد مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب تراجعا بنسبة 43 % في أعداد المسافرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وبحسب موقع الحرة، يُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى تداعيات هجوم 7 أكتوبر والتوترات المتصاعدة بالمنطقة والتي دفعت العديد من شركات الطيران إما إلى تعليق رحلاتها بالكامل نحو إسرائيل أو تقليصها.

واستقبل المطار الرئيسي في إسرائيل 10.85 مليون مسافر دولي بين يناير وسبتمبر، بانخفاض من 19.01 مليون في عام 2023، وفقا لما ذكرته سلطة المطارات في البلاد.

ومع امتداد رقعة الصراع لتشمل لبنان، تفاقمت الاضطرابات في الحركة الجوية بالمنطقة بشكل ملحوظ، وقد أدى هذا التصعيد إلى زيادة حدة التقلبات في جداول الرحلات وخيارات السفر المتاحة أمام المسافرين في المنطقة.

وسبق أن أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بأن تتجنب الطائرات التجارية المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني، مما دفع عددا من شركات الطيران إلى التوقف عن الطيران إلى كلا البلدين.