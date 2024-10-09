اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يوجه بتنفيذ مخرجات ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" وجلستها النقاشية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 10:31 ص
مفتى الجمهورية يوجه بتنفيذ مخرجات ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" وجلستها النقاشية الدكتور نظير عيَّاد مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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وجَّه الدكتور نظير عيَّاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بوضع مخرجات الجلسة النقاشية التي عُقدت أمس ضمن فعاليات ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" موضع التنفيذ.

 

وأكَّد المفتي عقب انتهاء الجلسة النقاشية التي حضرها نخبة من قيادات الأزهر الشريف ورجال الفكر والإعلام على أهمية هذه المخرجات في دعم جهود التنمية وبناء الإنسان العصري.

 

وكان المفتي قد أوضح خلال الجلسة النقاشية أمس أنَّ الجلسة جاءت كمنصة للعصف الذهني لتوليد أفكار ومقترحات تهدُف إلى وضع رؤية تكاملية بين المدارس الفكرية وخارطة عمل تُسهم في بناء الإنسان المعاصر. وأعرب فضيلته عن تطلعاته في أن تكون هذه الجلسة مقدمة لتنفيذ عملي للمقترحات المطروحة، بهدف تعزيز وعي الأفراد بالفتاوى الرشيدة التي تدعم التنمية الوطنية، والتمييز بينها وبين الفتاوى التي تعوق هذه الجهود.

 

وشدد المفتي في كلمته خلال الجلسة على ضرورة "بذل الجهود لبناء إنسان عصري لديه الوعي ليميز بين الفتاوى التي تدعم جهود التنمية وبناء الأوطان وتلك التي تقوضها".

 

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد عقدت أمس الثلاثاء ندوةً بعنوان "الفتوى وبناء الإنسان" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد كبير من علماء الأزهر الشريف وكبار رجال الإعلام والفكر ومنظمات المجتمع المدني. وهدفت الندوة إلى استكشاف دَور الفتوى في تشكيل شخصية الفرد وبناء مجتمع قوي، وذلك من خلال حوارات علمية مستفيضة وحلقات نقاشية جمعت نخبة من العلماء والمفكرين.







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