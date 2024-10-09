فوز 5 نساء رائدات بجوائز نانسن للاجئين تكريما لجهودهن الإنسانية

جنيف (أ ش أ)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى جنيف، اليوم الأربعاء، عن فوز خمس سيدات بجوائز نانسن للاجئين لعام 2024 ، وهن "راهبة، ناشطة، رائدة أعمال اجتماعية، عاملة إغاثة متطوعة، ومناصرة في مجال القضاء على انعدام الجنسية".

وحظيت بالجائزة العالمية لهذا العام وزيتا ميليزي، وهي راهبة برازيلية ومحامية وناشطة اجتماعية دافعت عن حقوق وكرامة الأشخاص المهجرين منذ ما يقرب من 40 عاماً، وقد تم منح أربع سيدات أخريات جوائز إقليمية بحسب مناطق عملهن.

ونقل راديو "لاك" السويسري، عن بيان المفوضية أن الراهبة والناشطة الاجتماعية والبالغة من العمر 79 عاما تدير منظمة غير حكومية، إضافة إلى شبكة مكونة من 60 منظمة تعمل على وصل المهاجرين بالمجتمعات المضيفة في بلدها، وقد ساهمت بشكل خاص في سن التشريع البرازيلي الأخير لعام 2017 بشأن اللاجئين.

ومن بين الحاصلات على الجوائز الإقليمية، الناشطة البوركينابية ميمونة با تقديرا لقيامها بمساعدة أكثر من 100 طفل نازح على إكمال تعليمهم، كما أنها تمكنت من إعانة مئات النساء النازحات على إعالة أنفسهن ماليا، وتكافح المنظمة التي تديرها العنف الجنسي.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فازت النيبالية ديبتي جورونج لدورها في تغيير قانون بلدها، الذي ينص على عدم قدرة الأم على نقل الجنسية إلى أطفالها؛ خوفا من أن تصبح ابنتاها بلا جنسية، وقد ساهمت بذلك في تقديم يد العون إلى مئات الأشخاص بفضل هذا التشريع الجديد.

كما فازت رائدة العمل الاجتماعي جين دافود، اللاجئة حاليا في تركيا لقيامها بإطلاق منصة رقمية لضمان دعم الأشخاص المتأثرين بصدمات نفسية بين اللاجئين والنازحين داخليا.

وفي منطقة الشرق الأوسط، فازت اللاجئة السودانية، ندى فضل، لقيامها بتقديم المساعدات اللازمة لمئات الأسر التي فرت من بلدها.

من جانبه، قال المفوض السامي فيليبو جراندي إن الفائزات الخمس أبرزن أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في الاستجابة الإنسانية وإيجاد الحلول".

وتبلغ قيمة الجائزة الرئيسية 100 ألف دولار والجوائز الإقليمية 25 ألف دولار، ويتم بعد ذلك إعادة ضخ هذه الأموال في المبادرات التي يتم اختيارها.

