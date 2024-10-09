فريق "إيناكتس" جامعة حلوان يحقق إنجازاً عالميا فى مسابقة ريادة الأعمال 2024

محمد صبحى

حقق فريق "إيناكتس" جامعة حلوان إنجازاً مميزاً ضمن 4 فرق مصرية في مسابقة "إيناكتس" العالمية لريادة الأعمال لعام 2024، حيث حصل الفريق على مراكز متقدمة بين أفضل 12 فريقاً عالميًّا على مستوى إفريقيا، وذلك من خلال مشروعي إعادة التدوير المبتكرين.

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للطلاب الفائزين تقديراً لتميزهم وتفوقهم، بعد تحقيقهم المركز السابع في المسابقة الدولية التي أقيمت في كازاخستان بمشاركة جامعات من 33 دولة.

وأضاف الدكتور قنديل أن دعم مثل هذه المبادرات يعزز من روح الابتكار والمسؤولية الاجتماعية، ويسهم في إيجاد حلول فعالة لمشكلات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأعرب عن فخره بما أنجزه فريق جامعة حلوان متمنياً لهم دوام النجاح، مؤكدا على أن هذه المسابقة التى تمثل منصة هامة لعرض الأفكار المبتكرة للشباب بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

جاءت مشاركة الفريق فى المسابقة؛ تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.