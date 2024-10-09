اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 08:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة تناسب ظروف المواطنين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 07:47 م
رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: مبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة تناسب ظروف المواطنين الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، تفاصيل المرحلة الجديدة من مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، قائلا:" هذه المبادرة من توجيهات الرئيس السيسى الذي دائما ينحاز للأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى".

وأضاف طلعت عبدالقوي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه المبادرة تقدم لحوم مخفضة تتناسب مع ظروف المواطنين وهى ذات جودة عالية، وهو نوعا من أنواع الدعم العينى لهم، موضحا أنها من ضمن جهود المجتمع المدنى الذى يقدم مساعدات عينية ونقدية.

وتابع طلعت عبد القوى: "نحن فى مرحلة تتطلب من الجميع دعم المواطن المصرى كلا فى مجاله، حتى يشعر المواطن بالتكاتف الاجتماعى وأن الدولة مهتمة به لتجعل لديه نوعا من أنواع الانتماء"، مؤكدا أن المبادرة تعمل على انتعاش الاقتصاد المصرى والمنتجين، وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة التجار الجشعين.







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