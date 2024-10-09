حل مجلس النواب اليابانى لإجراء انتخابات مبكرة خلال أكتوبر الجارى

طوكيو (أ ش أ)

حل رئيس الوزراء اليابانى شيجيرو إيشيبا اليوم الأربعاء، مجلس النواب اليابانى لإجراء انتخابات مبكرة فى 27 أكتوبر الجارى، متحديا انتقادات حزب المعارضة لقراره المتسرع بالسعى إلى تفويض جديد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أنه بعد 8 أيام فقط من توليه منصبه، كانت خطوة إيشيبا لحل مجلس النواب هي الأسرع التي يتخذها رئيس وزراء ياباني ما بعد الحرب. ويسيطر حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم، المتورط في فضيحة أموال غير مشروعة، وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، على المجلس المكون من 465 عضوا.

وتنتهي الفترة الحالية لأعضاء مجلس النواب الياباني في أكتوبر 2025، وبحلول ذلك الوقت يجب إجراء انتخابات. وبموجب الدستور الياباني، يتمتع رئيس الوزراء بسلطة حل المجلس حسب تقديره.