حبس تشكيل عصابى 4 أيام لارتكابه 14 واقعة سرقة لدراجات نارية بالمنيا

كتب إبراهيم قاسم

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس تشكيل عصابى مكون من 8 عاطلين بينهم 6 مسجلين خطر، تخصص في سرقة الدرجات النارية بالمنيا، وارتكابهم 14 واقعة سرقة.

وكلفت جهات التحقيق، الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين.

وكانت جھود أجھزة وزارة الداخلیة نجحت في ضبط 8 أشخاص لـ "6 منھم معلومات جنائیة" ومقیمین بمركز مغاغة، وذلك لقیامھم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات الناریة وإعادة بیعھا واعترفوا بارتكاب 14 واقعة وبإرشادھم عنها تم ضبط كافة المسروقات.