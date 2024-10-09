اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ترامب يهنئ نتنياهو على العمليات القوية ضد حزب الله في اتصال هاتفى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 05:56 م
ترامب يهنئ نتنياهو على العمليات القوية ضد حزب الله في اتصال هاتفى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب
وكالات

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قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمبادرته الخاصة، لتهنئته على العمليات القوية ضد حزب الله.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن محادثة هاتفية حاسمة هذه الليلة مع  نتنياهو بشأن خطط إسرائيل لضرب إيران.

ووفقًا لما قاله ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـ"أكسيوس"، فأن هذه المحادثة ستكون الأولى بين بايدن ونتنياهو منذ شهرين متوترين، وتأتي في الوقت الذي تفكر فيه إسرائيل في هجمات كبرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد حربها الإقليمية بشكل كبير.

 







دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

حزب الله

العدوان على لبنان




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