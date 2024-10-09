بعد حكم الإعدام.. القصة الكاملة لمقتل الطفلة جانيت

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، كلمة النهاية بإعدام المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت".

ـ المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

بعد انتهاء التحقيقات حددت محكمة الاستئناف، جلسة 7 مايو 2024، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم وطالب بمعاقبته بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

ــ المحطة الثانية.. عرض المتهم على المستشفي

مع نظر ثاني الجلسات يوم 9 مايو، طالب دفاع المتهم عرض موكله على مستشفي الأمراض النفسية لفحص قواه العقلية، بعدما أكد أن المتهم غير متزن نفسيا، وفى 6 يوليو اكد تقرير الطبي الخاص بالمتهم ان المتهم لا يعاني من أي مرض عقلي.

ــ المحطة الثالثة.. انتداب محامي للمتهم

بعد ورود تقرير الطبي للمتهم والذى بين انه لا يعاني من أي مرض عقلي، ماطل دفاع المتهم عن المرافعة وطالب التأجيل لتقرر المحكمة التصدي لمراوغات الدفاع والذى يحاول تعطيل نظر الدعوي، وتنتدب محامي للمتهم.

ـ المحطة الرابعة.. مرافعة تاريخية للنيابة

في مرافعة تاريخية لممثل النيابة العامة في القضية، طالب توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وقال ممثل النيابة: جريمة اليوم فساد في الأرض ومأساة غير طبيعية.. المتهم شيطان تحالف مع شاطين الجن لخطف الطفلة من أسرتها، ياحسرتا على شباب هويت به غرائزه وشهوته".

ووجه ممثل النيابة رسالة لأسرة الضحية جاء فيها: احتسبها عند الله فهي عند الله فهو الواحد العدل، وحقها لن يضيع".

ـ المحطة الخامسة.. الإحالة للمفتى

عقب مرافعة النيابة العامة يوم 4 سبتمبر 2024، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وعقب ذلك رفعت الجلسة للاستراحة لتقرر بعد ذلك إحالة المتهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

المحكمة السادسة.. إعدام القاتل

سطرت المحكمة في 8 أكتوبر الجاري كلمة النهاية في القضية، لتقضي بإعدام المتهم بعد ورود رأى المفتى.