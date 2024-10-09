"المركزي الإسرائيلي" يثبت أسعار الفائدة ويحذر من ارتفاع التضخم

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أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، مساء اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة السادسة على التوالي، بعد خفضها من 4.75% في يناير الماضي.



وتوقع بنك إسرائيل أن يظل سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% حتى الربع الثالث من عام 2025.



ونبه المركزي الإسرائيلي إلى أن استمرار سياسة ضبط السياسة النقدية يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف من أن تؤدي التطورات الإضافية إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع.



في الوقت نفسه أبدى بنك إسرائيل قلقه إزاء ارتفاع معدلات التضخم، وذكر: "لقد شهدنا زيادة في بيئة التضخم في ضوء القيود المفروضة على العرض في الاقتصاد. إن الزيادة في وتيرة التضخم واسعة النطاق".



وتوقع بنك إسرائيل أن يرتفع التضخم إلى 3.8% في نهاية العام، وهو ما يتجاوز بكثير نطاق هدفه السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.



وأضاف بنك إسرائيل: "في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بما يتوافق مع تقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".



وخفضت إدارة الأبحاث في بنك إسرائيل - مرة أخرى - توقعاتها للنمو لعام 2024 من 1.5% إلى 0.5% فقط، وتوقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 4.2% إلى 3.8%.



وتتوقع إدارة الأبحاث في بنك إسرائيل، عجزا ماليا بنسبة 7.2% في نهاية العام، ارتفاعا من 6.6%.