الصين تشهد أكثر من مليارى رحلة ركاب خلال ذروة سفر عطلة العيد الوطنى

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أعلنت وزارة النقل الصينية، الثلاثاء، تجاوز عدد رحلات الركاب مليارى رحلة خلال عطلة العيد الوطنى، التي استمرت 7 أيام وانتهت يوم أمس.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن متوسط عدد رحلات الركاب اليومية تجاوز 286 مليون رحلة في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بعطلة العيد الوطني العام الماضي.



وأشارت إلى تسيير 131 مليون رحلة من إجمالي الرحلات عبر السكك الحديدية، حيث ارتفع متوسط عدد الرحلات اليومية بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليتجاوز 18.75 مليون رحلة.



وبلغ متوسط عدد الرحلات الجوية اليومية 2.3 مليون رحلة خلال فترة العطلة، بزيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالعام السابق.



وذكرت الوزارة أن عدد الرحلات البرية خلال الفترة المذكورة بلغ 1.85 مليار رحلة، في حين بلغ عدد الرحلات عبر الطرق المائية 9.8 مليون رحلة.