اليوم السابع
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البابا تواضروس يلقى اليوم العظة الأسبوعية فى كنيسة العذراء المعلقة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 01:36 م
البابا تواضروس يلقى اليوم العظة الأسبوعية فى كنيسة العذراء المعلقة البابا تواضروس الثانى
كتبت: بتول عصام

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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة العذراء مريم المعلقة بمصر القديمة، وذلك في الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد استقبل البابا أمس، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية.

 







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