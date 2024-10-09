اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 08:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات لصوص الدراجات النارية بالمنيا: نفذنا 16 جريمة بالمفتاح المصطنع

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 03:00 ص
اعترافات لصوص الدراجات النارية بالمنيا: نفذنا 16 جريمة بالمفتاح المصطنع دراجات نارية مسروقة - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيىء النية" (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وكافة المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.


 







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