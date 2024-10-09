اعترافات لصوص الدراجات النارية بالمنيا: نفذنا 16 جريمة بالمفتاح المصطنع

كتب سليم على

أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين لأحدهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفوا بارتكاب 16 واقعة سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيىء النية" (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وكافة المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.



