اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وشهدت استقرارار اليوم :

- الطماطم 23 جنيها

البصل 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5جنيه

- الموز البلدي بـ 30 جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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