استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وشهدت استقرارار اليوم :
- الطماطم 23 جنيها
البصل 13.5 جنيه .
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 17 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 7.5جنيه
- الموز البلدي بـ 30 جنيها
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