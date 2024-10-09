إصابة 13 شخصًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 13 شخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى وتحديد بالقرب من قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.



انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

