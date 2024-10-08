CBS الأمريكية توبخ مذيعا بارزا بها هاجم كاتبا ينتقد إسرائيل خلال مقابلة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن قناة CBS الأمريكية قامت، الاثنين، بتوبيخ أحد مذيعيها البارزين فى الفترة الصباحية، تونى دوكوبل، بسبب المقابلة التى أجراها الشهر الماضى مع الكاتب تانيهسى كوتس، والتي تحدى فيها الأول آراء الأخير بشأن الصراع الفلسطينى الإسرئيلى.

ووصف كبار المسئولين التنفيذيين لسى بى إس، فى اتصال على مستوى غرفة الأخبار، المقابلة بأنها لم تراعى المعايير التحريرية. وقال المسئولون إن انتقادهم كان مدفوعا بمخاوف لعاملين، رقم أن واحدة على الأقل من الصحفيين المخضرمين فى القناة قالت إنها أصابها الحيرة بسبب الخطأ الفعلى الذى ارتكبه داكوبل.



وبدأت الأزمة عندما زار كوتس برنامج فترة الصباح على CBS ضمن جولة للترويج لكتابه "الرسالة" والذى يشبه فى أحد أقسامه تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين بقوانين جيم كرو فى الجنوب الأمريكي، والتى حظرت على الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية حق الحصول على العمل والدخول على الأماكن العامة.

وتحدث كوتس فى الكتاب عما شاهده خلال زيارة استمرت 10 أيام للمنطقة خلال العام الماضى. وانتقد الكاتب صحفيين أخرين لما وصفه بـ "رفع تعقيد الواقع على حساب الأخلاق الواضحة".

ومنذ بداية المقابلة، تحدى دوكوبل هذا التأطير، وقال لكوتس إن محتوى هذا القسم لم يكن ليتواجد فى حقيبة متطرف، وأضاف: ما الذى يزعجك بشكل خاص من وجود دولة يهودية فى مكان يهودى آمن.

ورد كواتس قائلا: إنه لا يضايقه وجود دولة يهودية، ولكن ما يضايقه فكرة الدول التي تبنى على أساس عرقى أيا كان مكانها. وشهدت المقابلة جدالا بين المذيع والكاتب ، وقال كوتس إن الفصل العنصرى إما يكون صحيح أو خطأ، الأمر بسيط.