اليوم السابع
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وزير الخارجية الإيطالى: نعمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 05:00 ص
وزير الخارجية الإيطالى: نعمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط تايانى
أحمد علوى

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ، إن بلاده تواصل العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وحماية مواطنيها والقوات الإيطالية بالمنطقة.


جاء ذلك وفق بيان صادرعن وزارة الخارجية الإيطالية خلال اجتماع عقده الوزير أنطونيو تاياني عبر الفيديوكونفرانس اليوم الاثنين - خلال زيارته الحالية للأرجنتين - مع البعثات الدبلوماسية الإيطالية في لبنان وإسرائيل وإيران لتقييم الوضع في الشرق الأوسط.


ونوه تاياني إلى متابعة ظروف جميع المواطنين الإيطاليين في البلدان الثلاثة بأقصى قدر من الاهتمام ، وأنه لا يوجد خطرعلى الإيطاليين، مشيرا إلى تقييم ما يحدث على الحدود بين إسرائيل ولبنان بإهتمام.







أنطونيو تاياني

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