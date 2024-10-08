اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 12:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يجرى مشاورات أمنية مع حكومته مساء الثلاثاء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 07:21 م
نتنياهو يجرى مشاورات أمنية مع حكومته مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى الوزراء لإجراء مشاورات أمنية، مساء الثلاثاء.

وفي سياق آخر، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد  17 شخصا بضربة إسرائيلية في مخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية في القطاع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- باستشهاد عدد من المواطنين إثر قصف طائرة حربية مركبة مدنية على مدخل النصيرات الغربي وسط القطاع، كما استُشهد شاب على الأقل وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية لأرض زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع.







بنيامين نتنياهو

إسرائيل

حكومة إسرائيل

لبنان

غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة