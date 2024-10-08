نتنياهو يجرى مشاورات أمنية مع حكومته مساء الثلاثاء

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى الوزراء لإجراء مشاورات أمنية، مساء الثلاثاء.

وفي سياق آخر، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 17 شخصا بضربة إسرائيلية في مخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية في القطاع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- باستشهاد عدد من المواطنين إثر قصف طائرة حربية مركبة مدنية على مدخل النصيرات الغربي وسط القطاع، كما استُشهد شاب على الأقل وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية لأرض زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع.