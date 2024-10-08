اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بمدخل مدينة العبور

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 09:27 ص
مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بمدخل مدينة العبور اسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 12 آخرون بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة ما بين حرجة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين نقل مع أتوبيس 26 راكبا، وذلك بالطريق الاقليمى اتجاه العبور الجديدة، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول 14 شخصا مصابون ما بين سحجات وكدمات وكسور، ولفظ اثنان منهما أنفاسهما الأخيرة، إثر إصابتهما التى لحقت بهما من أثر الحادث، تم التحفظ على الجثامين، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ورفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 

 

 


 







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