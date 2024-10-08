اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مدعون هولنديون يدرسون فتح قضية جنائية بشأن تدخل إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 12:43 م
مدعون هولنديون يدرسون فتح قضية جنائية بشأن تدخل إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية ـ صورة أرشيفية
لندن ـ لاهاى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يدرس مدعون عامون فى هولندا طلب فتح قضية جنائية ضد مسؤولين كبار فى الاستخبارات الإسرائيلية بتهمة التدخل فى تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وتقدمت مجموعة من عشرين شاكيا، معظمهم فلسطينيون، بطلب إلى النيابة العامة الهولندية لبحث محاولة إسرائيل عرقلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم بالأراضى الفلسطينية المحتلة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال محام عن المجموعة إنه تم تقديم الشكوى الجنائية ردا على تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" يكشف كيف حاولت الاستخبارات الإسرائيلية على مدار تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاق مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب عليها ضمان "خلوها من أي تدخل من أي نوع".

وطالبت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل"، وفقا لمقتطفات من الملف اطلعت عليه الصحيفة.

وجاء في المذكرة أن التجسس الإسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية ربما تضمن انتهاكات للقانون الجنائي الهولندي، بالإضافة إلى جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدث باسم النيابة العامة الهولندية: "لقد تم تلقي الشكوى.. وسيتم دراستها".







هولندا

المحكمة الجنائية الدولية

اسرائيل

الاستخبارات الإسرائيلية

الأراضى الفلسطينية

جرائم الاحتلال فى فلسطين




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة