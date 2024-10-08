مدرسة نجيب محفوظ المصرية الإيطالية بميلانو تحتفل بذكرى انتصار 6 أكتوبر

فاطمة شوقى

فى أجواء غامرة من الفرحة والسعادة داخل مدرسة نجيب محفوظ المصرية الايطالية بمدينة ميلانو الإيطالية تم إقامة حفل فني وثقافي كبير للاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، وذلك وسط تجمع كبير من المصريين وأولياء أمور المدرسة، وطلاب وطالبات الجيل الثالث والرابع من أبناء المصريين في ميلانو وطلاب نجيب محفوظ وفي حضور الدكتورة مروي فوزي الملحق الثقافي المصري بإيطاليا.



وحضر من الجانب الإيطالي استبفانو جورجليوني مستشار محافظه ميلانو للمنطقة السابعة والدكتور بيترو فارنيتي رئيس مؤسسة ايريس وعدد كبير من الإيطاليين، حسبما قالت القنصلية المصرية فى إيطاليا.

وتم الاحتفال بالذكري الواحد والخمسون لنصر أكتوبر وقد شهد الحفل فعاليات كثيرة بدأت بعزف النشيد الوطني ثم بدأت العروض والفقرات الفنية التي شملت استعراضات وأغاني وطنية تعبر عن هذة المناسبة وعرض أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة والتي كان الهدف منها تعريف أبناء الجيل الثالث والرابع بما حققته قواتهم المسلحة المصرية من ملحمة كبيرة وعظيمة مما يساهم في غرس الإنتماء وحب الوطن في قلوب وعقول الصغار والشباب.

وقامت الدكتورة مروة فوزي بتقديم شهادات التفوق لأوائل الطلبة عن العام الدراسي الماضي كما تم تقديم الجوائز في مسابقة الرسم والتي كان محورها رسم لوحة فنية تعبر عن انتصار أكتوبر ثم بعد ذلك توالت الكلمات، فبدات بكلمة الملحق الثقافي التي قدمت التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري وثمنت الدكتورة مروي الدور الذي تقوم به المدرسة المصرية الأولي في إيطاليا في غرس قيم الحب والتسامح وحب الوطن في نفوس الطلاب.

كما أشادت بالدور الذي يقوم به أولياء الأمور لاهتمامهم بتعليم ابناؤهم المناهج الدراسية المصرية والإيطالية وشهدت الزيارة تفقد الملحق الثقافي سير العملية التعليمية بالمدرسة قبل بداية الحفل وأشادت بالمحتوي التعليمي المتميز وأشادت بجهود إدارة المدرسة في الاستمرار بسياسة التطوير المستمرة لما يعود بالنفع علي الطلاب.



