كامل الوزير: استهلاك المصريين من ورق فويل الألومنيوم 140 مليون دولار سنويا

كتبت نورا فخرى

كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال استعراضه جهود توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع في القطاع الصناعي، عن رقم مفزع في استخدام المصريين لورق فويل الألومنيوم، حيث يصل استهلاكه سنوياً إلى 140 مليون دولار، مقابل عدم وجود مصنع واحد لإنتاجه، قائلا: " لو أقدر هقول للناس بلاش تستخدمه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أنه أصبح هناك محددات للتنازل عن الأرض الصناعية بما يقضى على السماسرة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد بدأ الجلسة بالتأكيد على طلب الفريق كامل الوزير، إلقاء كلمة أمام المجلس، في ضوء المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.