طقس معتدل نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء 9 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.