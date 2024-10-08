رئيس السنغال السابق يتخلى عن منصبه كمبعوث خاص لميثاق باريس

داكار (أ ش أ)

أفاد التليفزيون الوطنى السنغالى بأن رئيس البلاد السابق، ماكى سال، أعلن التخلى عن منصبه كمبعوث خاص لـ"ميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب" من أجل خوض الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها في بلاده فى 17 نوفمبر المقبل.

وأوضح التليفزيون السنغالي أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اختار الرئيس السنغالي السابق لشغل منصب المبعوث الخاص لـ"ميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب" في نوفمبر الماضي قبل وقت قصير من نهاية ولاية الرئيس سال الثانية .

وأشار إلى أن قرار سال جاء ضمن رسالة وجهها إلى الرئيس الفرنسي بعد اختيار سال على رأس قائمة ائتلاف "تاكو والو السنغال" المعارض في الانتخابات التشريعية والذي يضم عددا من الأحزاب السياسية من أبرزها حزب "التحالف من أجل الجمهورية، وأسسه الرئيس ماكي سال عام 2008، و"الحزب الديمقراطي السنغالي" بقيادة كريم واد نجل الرئيس الأسبق عبدالله واد.

وقال الرئيس السنغالي السابق في رسالته: "في ظل هذه الظروف، ومن أجل تجنب أي مخاطر تتعلق بتعارض وتضارب المصالح؛ قررت التخلي عن أنشطتي كمبعوث خاص لميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب".

وأشار سال، الذي اختير على رأس قائمة ائتلاف المعارضة في انتخابات نوفمبر التشريعية المبكرة، إلى أنه سيتخلى عن منصب المبعوث الخاص اعتبارا من يوم غد 9 أكتوبر 2024. ورغم ذلك لم تتأكد حتى الآن عودة الرئيس السابق ماكي سال، الذي يعيش في الخارج، إلى الأراضي السنغالية.

ويهدف "ميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب"، الذي جرى إطلاقه في عام 2023، إلى إصلاح النظام المالي العالمي من أجل مكافحة الاحتباس الحراري والفقر.

يذكر أن الرئيس السنغالي الحالي، باسيرو ديوماي، الذي انتخب في مارس الماضي بنسبة 54% من الأصوات، أعلن في سبتمبر الماضي حل البرلمان، الخاضع لهيمنة أنصار الرئيس السابق، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.