حياة كريمة: نوفر اللحوم الطازجة بـ310 والمجمدة بـ180 جنيها عبر 100 منفذ

كتب أحمد عبد الرحمن

كشفت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عن مبادرة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، عن تفاصيل مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة: " اللحوم الطازجة بـ 310 جنيهات، بأجود الأنواع زي اللي بناكلها في بيوتنا، والمجمدة بسعر 180 جنيها".

وأشارت خلال تصريحات للإعلامى عمرو أديب، أن المبادرة بدأت بسيارات متنقلة، تتنقل بين 7 محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والسويس والإسماعيلية والمنصورة، بالإضافة إلى شوادر بالمدن، وتتيح أيضا 100 منفذ ثابت، إضافة إلى السيارات المتنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عن مبادرة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، أن تجار يشاركون في المبادرة لمناهضة الجشع، مضيفة أن المبادرة تحافظ على الجودة العالية.