اليوم السابع
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حياة كريمة تطلق منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى قرية طموة بأبو النمرس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 02:24 م
حياة كريمة تطلق منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى قرية طموة بأبو النمرس أحد منافذ حياة كريمة المتنقلة
كتبت - مرام محمد

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أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، منفذًا متنقلًا إلى قرية طموة بمركز ومدينة أبو النمرس في محافظة الجيزة، لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

وشهدت منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، اليوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إذ تم إطلاق منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في المناطق الآتية: (جنوب الجيزة، الطالبية، أبو النمرس).

وواصلت المؤسسة، اليوم، طرح اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة في المحافظات، وإطلاق منافذ أخرى متنقلة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الأحياء والمراكز والقرى.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


 







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